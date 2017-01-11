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防盜微粒辨識碼 讓「借屍還魂」竊車集團破功

2017-01-11  10:03

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市刑大偵四隊11分隊今宣布偵破一個收購車禍事故車「借屍還魂」的竊車集團，於嘉義、台中逮捕張姓等4嫌，起獲2部遭變造的Honda本田CRV休旅車，警方說，全案得以順利偵破除了鑑識人員以科學方法還原車身、引擎號碼外，本田原廠在全車零件噴灑7000多個防盜微粒識別碼，也讓失竊贓車無所遁形。

警方調查，張姓男子等4嫌均有竊盜前科，共組汽車竊盜、變造、銷贓集團。犯案模式是由2名詹姓30餘歲同夥前往桃園尋找嚴重車禍而難以修復，或修復不敷成本的本田休旅車車籍資料2部，通報43歲張姓主嫌收購。

再由37歲林姓嫌犯負責竊取相同型式車輛，並以俗稱「借屍還魂」方式加以變造車身號碼及拼裝張男收購的事故車引擎，經改造後，於林嫌開設的車行混充成一般中古車販售予不知情之車行或民眾圖利。

高市刑大偵四隊是清查嚴重車禍事故難以修復的汽車流向，過濾出可疑車輛，循線查知張嫌等人涉嫌利用收購嚴重事故車車籍資料，以「借屍還魂」方式變造贓車販售牟利，遂報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，並開立鑑定許可書，扣押可疑車輛鑑驗，證實上開二部休旅車遭變造車身號碼，將張嫌等人以竊盜、贓物、詐欺、偽造文書等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方說，2輛遭「借屍還魂」之事故車輛，經高雄市警察局鑑識中心派員勘查檢視車身號碼，以科學方式來還原真實身份j外，另外，本款車型出廠時，本田原廠即有噴灑防盜微粒識別碼在車身及重要零件，總數量高達7000片，在每片直徑小於1mm的微粒上，運用雷射精密顯微裝置寫入識別資料，不易銷贓。

警方表示，這些防盜微粒辨識碼和警方近年推行的機車及腳踏車烙碼同樣具有相同的防盜防銷贓功能。

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  • 防竊微粒辨識碼遍布汽車所有零件，肉眼看不出來，但警方用儀器掃描就可查出原廠車籍身分。（記者黃建華攝）

    防竊微粒辨識碼遍布汽車所有零件，肉眼看不出來，但警方用儀器掃描就可查出原廠車籍身分。（記者黃建華攝）

  • 警方根據本田原廠在全車噴灑７千片防盜微粒辨識碼，追回２部遭竊、變造拼裝車輛。（記者黃建華攝）

    警方根據本田原廠在全車噴灑７千片防盜微粒辨識碼，追回２部遭竊、變造拼裝車輛。（記者黃建華攝）

  • 防竊微粒辨識碼遍布汽車所有零件，肉眼看不出來，但警方用儀器掃描就可查出原廠車籍身分。（記者黃建華攝）

    防竊微粒辨識碼遍布汽車所有零件，肉眼看不出來，但警方用儀器掃描就可查出原廠車籍身分。（記者黃建華攝）

  • 防竊微粒辨識碼遍布汽車所有零件，肉眼看不出來，但警方用儀器掃描就可查出原廠車籍身分。（記者黃建華攝）

    防竊微粒辨識碼遍布汽車所有零件，肉眼看不出來，但警方用儀器掃描就可查出原廠車籍身分。（記者黃建華攝）

  • 鑑識小組勘查失竊車輛。（記者黃建華翻攝）

    鑑識小組勘查失竊車輛。（記者黃建華翻攝）

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