北檢偵辦「菜蟲案」 韓國瑜訊後請回

2017-01-10 19:21

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署查緝「菜蟲案」另接獲檢舉，指台北農產運銷公司多次以高價向董事採購水果禮盒，送給員工和公關餽贈之用，為釐清其中是否涉及不法，上週五發動搜索、約談行動，檢方訊後依涉犯背信罪，諭令北農常務董事陳益宗10萬元交保；今天下午再以犯罪嫌移人身分，約談上次未到的北農總經理韓國瑜，歷經約4小時偵訊，韓國瑜訊後請回。

韓國瑜訊後表示，謝謝大家，大家辛苦了，因偵查中不能對外公開，感謝大家關心；過年到了，希望接受檢察官公平、公正偵訊，盼能一切圓滿，也請大家沒事多吃點蔬菜、水果，最近蔬菜價格太低，請愛護農民朋友、愛護北農；此外，韓國瑜對外仍強調自己是以證人身分應訊。

韓國瑜開庭則表示，他有聽說過水果採購買貴一事，將會有很清楚的說明，他任職4年半以來不管賣什麼，一貫原則就是「請依照採購程序，祝你心想事成」，至於偵查內容檢察官有交代過，就不再講，「期待有公平的審訊，謝謝大家！」

本月6日，北檢指揮調查局、刑事局搜索北農及韓國瑜辦公室等12處，並約談9人到案，其中陳益宗與北農採購科長林根本，以及另名將水果賣給北農的陳姓董事為被告，其餘6人為證人，檢方訊後諭令陳益宗10萬元交保，林根本限制住居後請回，另7人獲請回。

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