右側車門鷗翼未收 貨櫃車撞護欄闖禍

糊塗駕駛！貨櫃車右側車門鷗翼未收闖禍。（記者李容萍翻攝）

2017-01-10 14:53

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一輛貨櫃車，今天上午10時30分許，行經平鎮區洪圳路，疑因為右側貨櫃車門鷗翼未緊收，35歲劉姓駕駛人也未注意到，造成右車門鷗翼摩擦路邊紐澤西護欄發生聲響後，駕駛人一時慌張，以致於右側車門鷗翼直撞護欄。

警方調查，這起車禍案件並沒有造成人員傷亡，經警方到場排除事故，並積極疏導交通直到車流順暢後離開。

警方呼籲各駕駛人行車上路前，一定要將車上物品及裝備檢視無誤後，才可發動上路，避免行車途中發生危險。