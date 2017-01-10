馬英九再赴北院開庭 近200警力嚴陣以待
2017-01-10 13:54
馬英九赴北院開庭，警方派駐190名警力到場戒備。（記者黃欣柏攝）
〔記者黃欣柏／台北報導〕台北地院今日再度開庭審理立委柯建銘自訴前總統馬英九教唆洩密案，庭還沒開，就已有一些民眾聚集到北檢門外抗議，警方對此也嚴陣以待，派駐大量警力到場，嚴防有任何「擦槍走火」的意外發生。
據悉，稍早到場的群眾主要是「台灣國」成員，他們到場舉起布條抗議，並發布聲明稿強調，馬英九目前至少涉入財產來源不明、遠雄大巨蛋、教唆洩密、貓纜塔柱經費浮報、富邦併北銀、侵占黨產、未給付領帶給得標者及特別費認養馬小九等案，如司法改革要踏出第一步，就該立刻收押馬英九。
據台北市警局中正一分局督察組組長林本泓指出，今天連同建置警力在內，總共約有190名員警到場戒備，目前現場氣氛仍算平和，無特殊狀況。
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