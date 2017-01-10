只為討4500元欠款 黑衣人拿刀持棍卻押錯人
2017-01-10 13:51
發生押錯人事件的地方。（記者陳恩惠攝）
〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市大龍街今天凌晨發生一起討債卻押錯人事件！陳姓男子今天凌晨走在住家附近，突然遭10餘名黑衣男子拿刀持棍強押上車，拳毆修理後才發現「打錯人！」趕緊放他下車，台北市警方據報，啟動快打部隊從大同區直追到萬華區，在長順街堤外停車場找到2部涉案車輛，帶回打人的葉及羅姓男子，訊後依妨害自由及傷害罪函送。
葉、羅2嫌供稱，綽號「阿杜」的劉姓男子，欠他們高姓大哥4500元，由於屢屢催討，劉男拒不出面，所以今天凌晨才會糾眾，前往劉男經常活動的樹德公園附近找他，沒想到錯押無辜的陳姓男子，直到「修理」完才發現認錯了。
大同警分局今天凌晨1時5分據報，表示大龍街120號前發生打架糾紛，23歲陳姓男子不明原因遭一群黑衣人押走，立刻啟動快速打擊部隊，由民族路派出所副所長方右守率領30名警力在2分鐘內到場，發現黑衣人早先一步離開，稍後，遭押走的陳姓男子嘴角流血、帶傷自行搭計程車返回。
警方迅速調閱周邊監視器，發現涉案3部自小客車於1時04分時抵達，有10名年輕男子手持西瓜刀、棍棒下車，往對街走去，不過30秒，一群人在1時05分抓著陳姓男子上車離開。
陳男被抓走10分鐘後，自行搭乘計程車返回，驚魂未定告訴警方：「他們抓錯人了！」表示自己一上車，先被胡亂打一通，對方問他是不是「阿杜」那邊的？他急忙否認，表示自己只是住在附近的鄰居，對方才讓他在北市民族東與新生北路口下車，他趕緊搭車回家。
警方鎖定相關車號，大批探員循線在北市萬華區長順街堤外停車場，發現近30名黑衣人群聚，找到涉案其中2部自小客車，一一清查身分，帶回涉嫌毆打陳男的葉姓及羅姓男子送辦。
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