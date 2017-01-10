| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 社會

翁啟惠涉貪 用這手法營造女兒購股假象

2017-01-10  00:10

［記者黃捷／台北報導］前中研院長翁啟惠涉嫌收受浩鼎董事長張念慈贈送的3000張股票，將生產醣分子的「酵素合成法」技術移轉浩鼎，並讓浩鼎派員「進駐」中研院。2人以翁的女兒為人頭帳戶，營造翁女自行購買股票假象，但仍被檢方查出，士林地檢署今依貪污罪起訴2人。

檢察官指出，翁、張談好技術移轉事宜後，由張居中與潤泰集團總裁尹衍樑協調，從尹旗下中嘉公司借321萬美金，匯至翁女美國帳戶，翁再以電子郵件向女兒詢問身分證字號，另在台灣以翁女名義開立人頭戶，再將321萬美金匯入人頭戶，以此資金向尹購買3000張浩鼎股票，營造翁女自行購買股票假象，張事後再另指示特助張穗芬匯款321萬美金給中嘉，償還借款。

據了解，浩鼎案爆發後，張立刻將翁借名持股的近千張浩鼎股票出售，金額差不多就是價值9300萬的3000張浩鼎股票，藉此對外宣稱女兒購股的錢是由他提供，並未收賄，但檢方後來查出，翁將該筆金額另購其他股票投資，與事實不符。

廣告
  • 翁啟惠（圖）與浩鼎董事長張念慈2人以翁的女兒為人頭帳戶，營造翁女自行購買股票假象，但仍被檢方查出，士林地檢署今依貪污罪起訴2人。（資料照，記者劉信德攝）

    翁啟惠（圖）與浩鼎董事長張念慈2人以翁的女兒為人頭帳戶，營造翁女自行購買股票假象，但仍被檢方查出，士林地檢署今依貪污罪起訴2人。（資料照，記者劉信德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 張念慈 浩鼎 浩鼎案 翁啟惠
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：翁啟惠涉貪 用這手法營造女兒購股假象


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.