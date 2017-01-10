翁啟惠涉貪 用這手法營造女兒購股假象

2017-01-10 00:10

［記者黃捷／台北報導］前中研院長翁啟惠涉嫌收受浩鼎董事長張念慈贈送的3000張股票，將生產醣分子的「酵素合成法」技術移轉浩鼎，並讓浩鼎派員「進駐」中研院。2人以翁的女兒為人頭帳戶，營造翁女自行購買股票假象，但仍被檢方查出，士林地檢署今依貪污罪起訴2人。

檢察官指出，翁、張談好技術移轉事宜後，由張居中與潤泰集團總裁尹衍樑協調，從尹旗下中嘉公司借321萬美金，匯至翁女美國帳戶，翁再以電子郵件向女兒詢問身分證字號，另在台灣以翁女名義開立人頭戶，再將321萬美金匯入人頭戶，以此資金向尹購買3000張浩鼎股票，營造翁女自行購買股票假象，張事後再另指示特助張穗芬匯款321萬美金給中嘉，償還借款。

據了解，浩鼎案爆發後，張立刻將翁借名持股的近千張浩鼎股票出售，金額差不多就是價值9300萬的3000張浩鼎股票，藉此對外宣稱女兒購股的錢是由他提供，並未收賄，但檢方後來查出，翁將該筆金額另購其他股票投資，與事實不符。