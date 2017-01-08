柯基犬咬傷3歲男童 飼主竟落跑
2017-01-08 15:24
〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名3歲男童昨天在逢甲商圈玩耍時遭一隻柯基犬咬傷左手，受託照顧男童的陳姓攤商衝過去查看時，女飼主卻聲稱已警告男童小狗會咬人，卻利用陳男急著送男童就醫機會牽狗落跑，警方表示，小狗咬傷人是告訴乃論，男童家人可控告飼主過失傷害，將在受理報案後追查飼主身分。
在逢甲商圈擺攤的陳姓攤商今天將監視器畫面貼在臉書社團《爆料公社》表示，女飼主在巷口停留許久，是她蹲下來拉住小狗讓男童去摸，才造成男童被咬傷痛批：「既然知道狗會咬傷人，為何不戴嘴套出門呢？連說聲道歉都沒有就落跑，實在太過分了！」
陳男說，男童母親出國將男童託他照顧，昨天下午3時許，在攤位附近玩的男童遭到一名婦人牽的柯基犬咬傷，他聽到男童哭叫衝出去赫見左手指已出現兩道很深傷口，未料婦人稱已警告男童狗狗會咬人，還怒指：「是小孩直接衝過去摸狗，才會被咬傷！」隨即趁著他查看男童傷勢並送醫的機會離開。
陳男說，男童送醫後手指縫了4針，原以為是男童頑皮摸狗不對，未料事後調閱監視器畫面，才發現是該名婦人在巷口停留許久，是她蹲下來拉住小狗讓男童去摸，才造成男童被咬傷，過程與婦人所說完全不同，將待男童母親返台後再正式報案。
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