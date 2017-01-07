中興大學男宿腳踏車店 晚間傳失火
2017-01-07 23:35
〔即時新聞／綜合報導〕有網友在批踢踢發文表示，中興大學男生宿舍腳踏車店晚間傳出失火，並有廣播通知。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 施易男痛失母親！歌仔戲天王「小明明」跌倒過世
- 小明明驚傳跌倒送醫不治 施易男星馬宣傳卻失聯
- 廢氣直接排戶外 鑄造廠被告發
- 約1成消費場所 消防安檢不合格
- 新虎尾溪浮禽屍 警逮一嫌
- 自由廣場》一例一休資方大補帖？
- 大學考招改革 北一女校長憂大學文憑更不管用
- 樂觀面對燙傷 八歲女童「勇」奪陽光獎學金
- 凱西「賭」定奪金球 麥特後悔莫及
- 蔡英文過境美 川普團隊將電話或當面致意
- 施易男搭機奔台 抱憾未見母最後一面
- 庇護工場：考慮假日歇業
- 《美麗秘境藏危機》萬年峽谷1年3死 民代促設安全措施
- 《勞工被雙殺》工作天數少4天 打工族月薪縮水5千
- 雲林LED路燈害菜長不好 將裝遮光板
- 擬在火炎山建涼亭 苑裡公所惹議
- 私下協商立院換地案挨批 柯反嗆
- 煮泡麵時加牛奶 韓女星秋瓷炫防水腫臉祕訣
- （影音）Jolin為了他！小粉紅直播處女秀
- A-Lin獻聲動畫 化身冒險少女
- 紅香溫泉遊客亂象 居民險爆衝突
- 禁餵貓狗公告 中正「生命威脅」惹議
- 八德落羽松秘境變網紅 折枝踩踏亂象頻仍
- 張宗成展石藝創作 林義雄出席
- 恆春洋蔥增種 親民價可期
- 「薪」酸鐵牛陣 富邦5悍將等放榜
- 牆上金魚也「化妝」？宜蘭食堂見證特種行業起落
- 情如手足 屏大2身障生相扶持
- 自由廣場》問題在被低估的勞動力
- 休假日出勤 投清潔員上一補二
- 自由廣場》四千決議案轟炸臨時會
- NBA》帕克球場調度佳 帕波維奇說讚
- 羅東年貨市集開賣 平價吸客
- 4奶油反式脂肪最多 衛局籲少吃
- 新營鐵線里大波斯菊花海 美到農曆過年
- 龔遵慈珠寶展 母子聯手驚豔
- 樹林交流道「帶塞」 打通分隔島紓解
- 小小說 她的身影
- 溫柔野鹿與人類變好友 竟遭監管單位「槍決」
- 駭美大選 CIA查出俄官員身分
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中興大學男宿腳踏車店 晚間傳失火
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分