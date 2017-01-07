男疑感情觸礁臥軌 火車「叭」一聲嚇落坡坎
2017-01-07 12:01
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔記者王駿杰／新竹報導〕30歲黃姓男子疑似與女友感情觸礁，6日深夜在家飲酒後打算臥軌自殺，黃母發現兒子失蹤，急向新竹警方報案，警方採橫向聯繫，通知台鐵列車「慢駛」，注意黃男動態，果然在鹽水平交道發現他的蹤影，列車緊煞後響笛，「叭」的一聲將臥軌的黃男嚇壞，不慎跌落鐵路旁坡坎，經消防員救起送醫後無礙。
消防局表示，6日深夜接獲報案，指一名男子疑似在鹽水平交道，遭自強號列車碰撞而掉落邊坡，消防員立刻趕往救援，在自強號附近坡坎3公尺處，發現黃男正在招手，身體無明顯外傷，但神情相當痛苦，立刻將他背上平地送醫，該班自強號則留在原處停駛。
警方指出，黃男長期有情緒困擾，疑似與女友感情觸礁，想藉酒壯膽臥軌，他被救起時起初拒絕送醫，吵著「要見女友」，警方花了一段時間勸說，才穩定黃男情緒，由於他的臥軌行為已觸犯公共危險罪嫌，並造成列車停駛，影響8百名旅客，警方訊後將他法辦。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 洪秀柱在他傷口灑鹽？又傳國民黨大老想走人...
- 色醫專挑30歲以下女病患 檢查陰道揉乳房
- 中職》延續職棒生涯 林英傑加盟桃猿
- 好市多新莊店要排隊近4小時 網友：根本在罰站
- 找回顛峰時期桿弟 妮妮開始喬手感
- 李長榮基金會頒獎學金 李謀偉：年輕人是唯一的希望
- 敖博嗆聲封殺名單 不爽被當中國人
- 《勞工被雙殺》工作天數少4天 打工族月薪縮水5千
- NBA》林書豪持續缺陣 籃網不敵騎士吞5連敗
- 黃之鋒抵台遇愛同會「接機」 黑衣人暴衝揮拳
- 獨家》張憲義：台曾計畫以IDF載小型原彈攻擊中國
- A超商下班後到B超商打工 業者：可能會越來越多…
- 競爭對手明朗化 洪秀柱：要把黨的方向說清楚
- 因應中國可能攻釣魚台 日決擬定「統合防衛戰略」
- 比漾選物 全新五感體驗
- 是否參選到底？郝龍斌：視其他準備參選者是否無私奉獻
- 中職》桃猿延攬林英傑 劉玠廷：填補後援戰力
- 郁方接招 與國小兒聊愛愛
- 空氣品質糟透了！ 中部以南18測站「不良紅」
- 儲春節血量 捐血送黑熊杯杯
- 楊偉中：洪秀柱連任黨魁 對台灣社會好
- 巴西羅來馬農村監獄33名囚犯被殺
- 日月光排廢水無罪 被發回更審
- 〈看門道評味道〉買多吃少保鮮術
- 《算給政府看》生產線24小時 製造業︰加班費少算7倍
- 楊泮池再致歉 向台大喊話：別因論文風波氣餒
- 徐若瑄甩封殺衰事 叮嚀林心如產後注意這件事
- 台南歷史名人黃清舞 將軍區故居掛牌
- 焦點評論》年改勢在必行 不能任由喊價
- 年改分區會議 優勢警力排除干擾
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Diplomatic ties solid: Honduran envoy
- 全盲小三學童 勇奪才藝比賽鋼琴冠軍
- 預防胎死腹中 多一分用心及注意
- 跨界對話新廣告 殷雄「航」情好
- 【小檔案】淡江大橋─跨淡水、八里 免再繞關渡
- 鍾漢良被爆不爽替身長太像憤而開除 經紀公司嚴正駁斥
- 嘉義前議長告別式鋼管辣妹送行登CNN！ 國外網友這樣說...
- 職業介紹所 這不是討債公司
- 紐倫堡發明展 基隆兩生奪金
- 小小說 她的身影
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：男疑感情觸礁臥軌 火車「叭」一聲嚇落坡坎
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分