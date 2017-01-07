男疑感情觸礁臥軌 火車「叭」一聲嚇落坡坎

2017-01-07 12:01

〔記者王駿杰／新竹報導〕30歲黃姓男子疑似與女友感情觸礁，6日深夜在家飲酒後打算臥軌自殺，黃母發現兒子失蹤，急向新竹警方報案，警方採橫向聯繫，通知台鐵列車「慢駛」，注意黃男動態，果然在鹽水平交道發現他的蹤影，列車緊煞後響笛，「叭」的一聲將臥軌的黃男嚇壞，不慎跌落鐵路旁坡坎，經消防員救起送醫後無礙。

消防局表示，6日深夜接獲報案，指一名男子疑似在鹽水平交道，遭自強號列車碰撞而掉落邊坡，消防員立刻趕往救援，在自強號附近坡坎3公尺處，發現黃男正在招手，身體無明顯外傷，但神情相當痛苦，立刻將他背上平地送醫，該班自強號則留在原處停駛。

警方指出，黃男長期有情緒困擾，疑似與女友感情觸礁，想藉酒壯膽臥軌，他被救起時起初拒絕送醫，吵著「要見女友」，警方花了一段時間勸說，才穩定黃男情緒，由於他的臥軌行為已觸犯公共危險罪嫌，並造成列車停駛，影響8百名旅客，警方訊後將他法辦。

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