馬公5人燒炭現場有70多萬元 留字條似交代遺言
2017-01-07 02:46
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公三多路昨晚傳出2家5人燒炭自殺案，警方鑑識人員鑑定採證，直至今日凌晨才結束，清點現場財物，在蔡姓母女3只皮包內，發現70餘萬元現金，並在日曆紙上留字，向老公交代金錢來源，似乎是交代遺言，警方漏夜約談2家親友釐清真相。
駭人聽聞的馬公2家5口燒炭自殺案，案發之後，警方在現場拉起封鎖線，並派鑑識人員入屋採證，發現第一現場在2樓放置衣物的儲藏室，門窗用膠帶封死，並遺留大量木炭，陳姓屋主與蔡姓妹婿返家後，見前後門反鎖緊閉，心覺有異，才緊急報案，破壞前門進入屋內，在2樓衣物儲藏室發現5人，已陷入重度昏迷。
隨後陳蔡2人呼叫隔壁親友前來幫忙，一一將房間內5女拖出，才會造成樓梯間、浴室及房間都有炭痕跡，經緊急送醫後，18歲陳鈺芹確定死亡，其餘都在加護病房搶救，鑑識人員現場蒐證後，除了發現鉅額現金外，也發現日曆紙寫的紙條，證實為蔡妻筆跡。
內容是：「老漢：這些錢是兩個女兒的每年紅包錢，跟投保領的，跟我平常存一些一些的，二信的貸款利息，錢已存夠進去了」似乎是向丈夫交代金錢來源及流向；蔡夫則表示，這些都是平常交給老婆的生活費用，是老婆的私房錢，他從不過問。
由於家中發現鉅額現金，因此並不缺錢，至於感情部分，也相當融洽，親友表示蔡大女兒嫁去台灣不久，在台灣有置產，娘家也大力支持，今日聞訊將趕回澎湖協助處理；因2家5人密室燒炭自殺，事前又無異狀，警方不排除加工自殺可能性，將待生還者清醒後，進行藥物檢測，同時調查釐清相關案情。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 中職》有3隊在搶 增菘瑋決定不加盟統一獅
- 美航母卡爾文森號今駛往南海 勢壓遼寧號
- 老婆若失智 艾力克斯感性再愛一次
- 詹宏志︰中國屏蔽我網購平台 台灣電商西進困難
- 北市府漲租金// 北農威脅春節前怠工 柯P：會斷然處置
- 花蓮市商圈騎樓難行 斥資1200萬整平
- 日前風光葬父…嘉縣議員竊電判刑
- NBA最狂球員 這10位精采表現讓鄉民「高潮」
- 恭喜！林心如剖腹喜生女娃
- 遼寧艦北返 中媒向台喊話：別誤射雄三
- 日職》超過10年的長壽洋將 台灣人就占4個
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Diplomatic ties solid: Honduran envoy
- 草厝修復難 百年老照片幫大忙
- 路小亂停車 假日將交管
- 歐盟：2016透過海路抵歐洲難民大幅減少2/3
- 《美妝新亮相》ioma 保養量身訂做
- 一萬公里的愛情力量 小薇晉4強
- 《金雞報喜》13
- 《日內瓦錶展預覽》神秘三問
- 23日起到除夕 台北花市110小時不打烊
- 11目螺旋織網室 紅龍果防害新利器
- 公平會查不當漲價 餐飲業列首波
- 范登赫克入荷 軟銀洋投恐戰台
- 神回「冉冉」爭議 林瑞明po馮馬俳句
- 大甲火葬場聯外道 大埔農路擬拓為8米寬
- 柯瑞飆破30分 勇士已拿25連勝
- 上月增601人 高雄去年人口逆轉正
- 出道10年恐解散 Wonder Girls成員密謀跳槽
- 中國瘋傳這張霧霾照 網友：天堂與地獄並存
- 《金雞報喜》12
- 《日內瓦錶展預覽》霜金工藝
- 憂「老老師」帶小孩 教長不挺延退
- 身纏毒品遊日被逮 台男稱酒後遭人綁上去的
- 健康充電站─老年生活講座
- 蘋果屈服中國 撤下《紐約時報》App
- 郭修彧熱愛創作 生活瑣事寫成歌
- 中國深圳2人感染H7N9 其中1人病危
- 西螺休息站 媽祖花燈亮起來
- 4個月軍訓役 須下部隊了
- 自由廣場》洪蔡差在哪裡？
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：馬公5人燒炭現場有70多萬元 留字條似交代遺言
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分