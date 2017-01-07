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馬公5人燒炭現場有70多萬元 留字條似交代遺言 美國佛州機場驚傳槍擊 至少5死13傷 一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
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馬公5人燒炭現場有70多萬元 留字條似交代遺言

2017-01-07  02:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公三多路昨晚傳出2家5人燒炭自殺案，警方鑑識人員鑑定採證，直至今日凌晨才結束，清點現場財物，在蔡姓母女3只皮包內，發現70餘萬元現金，並在日曆紙上留字，向老公交代金錢來源，似乎是交代遺言，警方漏夜約談2家親友釐清真相。

駭人聽聞的馬公2家5口燒炭自殺案，案發之後，警方在現場拉起封鎖線，並派鑑識人員入屋採證，發現第一現場在2樓放置衣物的儲藏室，門窗用膠帶封死，並遺留大量木炭，陳姓屋主與蔡姓妹婿返家後，見前後門反鎖緊閉，心覺有異，才緊急報案，破壞前門進入屋內，在2樓衣物儲藏室發現5人，已陷入重度昏迷。

隨後陳蔡2人呼叫隔壁親友前來幫忙，一一將房間內5女拖出，才會造成樓梯間、浴室及房間都有炭痕跡，經緊急送醫後，18歲陳鈺芹確定死亡，其餘都在加護病房搶救，鑑識人員現場蒐證後，除了發現鉅額現金外，也發現日曆紙寫的紙條，證實為蔡妻筆跡。

內容是：「老漢：這些錢是兩個女兒的每年紅包錢，跟投保領的，跟我平常存一些一些的，二信的貸款利息，錢已存夠進去了」似乎是向丈夫交代金錢來源及流向；蔡夫則表示，這些都是平常交給老婆的生活費用，是老婆的私房錢，他從不過問。

由於家中發現鉅額現金，因此並不缺錢，至於感情部分，也相當融洽，親友表示蔡大女兒嫁去台灣不久，在台灣有置產，娘家也大力支持，今日聞訊將趕回澎湖協助處理；因2家5人密室燒炭自殺，事前又無異狀，警方不排除加工自殺可能性，將待生還者清醒後，進行藥物檢測，同時調查釐清相關案情。

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  • 蔡姓妻子及女兒皮包內，發現寫在日曆紙上字條，交代金錢來源及流向。（記者劉禹慶攝）

    蔡姓妻子及女兒皮包內，發現寫在日曆紙上字條，交代金錢來源及流向。（記者劉禹慶攝）

  • 警方清點蔡姓母女皮包，發現鉅額現金超過七十萬元。（記者劉禹慶攝）

    警方清點蔡姓母女皮包，發現鉅額現金超過七十萬元。（記者劉禹慶攝）

  • 蔡姓母女三個皮包，除了鉅額現金外，還留有交代金錢來源流向字條。（記者劉禹慶攝）

    蔡姓母女三個皮包，除了鉅額現金外，還留有交代金錢來源流向字條。（記者劉禹慶攝）

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