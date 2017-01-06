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北市驚傳男子水果刀插胸尋短 倒臥景美橋下

2017-01-06  16:18

〔記者邱俊福／台北報導〕北市文山區今天下午2時許，1名55歲的曾姓男子左胸插把水果刀，倒臥景美橋下河濱自行車道附近，案發後消防人員緊急將他送醫搶救，仍回天乏術，目前警方從他身上口袋發現遺書，希望家人好好照顧母親，要求火化，至於詳細原因警方仍持續了解中。

警方說，曾男住在北市文山區，身上留有證件與遺書，母親獲報後趕抵了解，尋短原因則尚調查中。

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  • 北市文山區今天下午2時許，1名55歲的曾姓男子左胸插把水果刀，倒臥景美橋下河濱自行車道附近。（記者邱俊福翻攝）

    北市文山區今天下午2時許，1名55歲的曾姓男子左胸插把水果刀，倒臥景美橋下河濱自行車道附近。（記者邱俊福翻攝）

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