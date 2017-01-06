苗縣警局「不老警師」 歷任局長回娘家傳承經驗

2017-01-06 17:19

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警察局今天舉辦「不老警師」傳承活動，邀請前署長姚高橋與歷任局長鄭榮進、袁行一、陳逸峰，何春乾、鍾國文、曾義瓊等人回娘家，學長、學弟難得齊聚一堂，警局員工也與老長官相見歡，與會局長針對苗栗地方治安維護經驗傳承；副署長退休的鄭榮進說，前後任局長難得有機會傳承自身經驗，真的很有意義。

與會的歷任苗栗縣警局長袁行一、陳逸峰及何春乾同是警大38期同期畢業，一棒接一棒接下局長職務，3人也已退休。而具有法學博士學位的何春乾「退而不休」，目前是警政署保四、保五總隊兼任警監教官及環球科技大學兼任助理教授。

家住苗栗縣竹南鎮的姚高橋，雖未在苗栗服務過，但他是目前苗栗子弟中擔任過警政署長職務者。姚說，他是以竹南居民身分，對歷任局長表達感謝之意。

已八十歲的鄭榮進回憶起他就任前發生巡佐柳彥龍涉及殺人焚屍命案，一上任他就下定決心要立即破案，經過案情分析鎖定「自家人」柳彥龍涉重嫌，他認為，此案不破，歹徒還會一直作案，但壞人終有報應，柳彥龍等3嫌也已伏法。

鄭榮進說，當時命案雖破，他上任才3個月卻被降調警政署督察，但他一肩扛起責任，也感謝當時各級民代及父老鄉親的力挺，前往警政署表達對他降職的不滿。

鄭榮進指出，警察工作是一貫，前後任局長要銜接、傳承，而且退休的警局長很少回娘家，與現任局長交流，這是警察文化需要改進之處。