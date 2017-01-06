苗縣警局「不老警師」 歷任局長回娘家傳承經驗
2017-01-06 17:19
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警察局今天舉辦「不老警師」傳承活動，邀請前署長姚高橋與歷任局長鄭榮進、袁行一、陳逸峰，何春乾、鍾國文、曾義瓊等人回娘家，學長、學弟難得齊聚一堂，警局員工也與老長官相見歡，與會局長針對苗栗地方治安維護經驗傳承；副署長退休的鄭榮進說，前後任局長難得有機會傳承自身經驗，真的很有意義。
與會的歷任苗栗縣警局長袁行一、陳逸峰及何春乾同是警大38期同期畢業，一棒接一棒接下局長職務，3人也已退休。而具有法學博士學位的何春乾「退而不休」，目前是警政署保四、保五總隊兼任警監教官及環球科技大學兼任助理教授。
家住苗栗縣竹南鎮的姚高橋，雖未在苗栗服務過，但他是目前苗栗子弟中擔任過警政署長職務者。姚說，他是以竹南居民身分，對歷任局長表達感謝之意。
已八十歲的鄭榮進回憶起他就任前發生巡佐柳彥龍涉及殺人焚屍命案，一上任他就下定決心要立即破案，經過案情分析鎖定「自家人」柳彥龍涉重嫌，他認為，此案不破，歹徒還會一直作案，但壞人終有報應，柳彥龍等3嫌也已伏法。
鄭榮進說，當時命案雖破，他上任才3個月卻被降調警政署督察，但他一肩扛起責任，也感謝當時各級民代及父老鄉親的力挺，前往警政署表達對他降職的不滿。
鄭榮進指出，警察工作是一貫，前後任局長要銜接、傳承，而且退休的警局長很少回娘家，與現任局長交流，這是警察文化需要改進之處。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 林鶴明升官原因曝光！小英幕僚看中這點...
- 台南市長選戰提前開打 媒體民調「他」領先
- 抗衡中國隱形戰機 美國送反匿蹤戰機給日本
- 宏達電VIVE移動定位器 奪CES最佳遊戲產品獎
- 日本自由行》畢業沒頭路才是贏家的東京藝大
- 川普延攬前參議員柯茨 任國家情報總監
- 花蓮縣定古蹟檢察長宿舍 下週一大整修
- 機捷滿載測試 時速90公里達標
- 新垣結衣堺雅人續集戰開打 《月薪》恐讓《半澤》難產
- 921震後落跑回大聯盟 前中職洋將45歲仍是重砲
- 爸氣！兒子涉簽賭欠債 謝長廷4字怒罵
- 《金雞報喜》8
- 交大遴選 加持七家新創企業
- 《金雞報喜》2
- 琴酒和灰原哀究竟是什麼關係？青山剛昌的回答讓網友暴怒惹
- 戶政數位化上線 19個項目可跨區申辦
- 《長大衣戲法》3
- 總預算今協商 廉委會恐難復活
- 猛！台灣男神強壓香港天后 初見面就先開罵
- MLB》他靠伸卡球拿救援王 這顆尾勁最誇張（影音）
- 摧毀金正恩的核設施！ 美官員稱：川普上任將襲擊北韓
- 「唱國歌起立很可恥！」 辜寬敏：打死我也不唱
- 公民記者培訓報名熱絡 高雄智庫策劃30場公聽會
- 41歲港姐桃花衰財運旺 買六合彩中百萬獎金
- 廉委會預算卡關恐熄燈 柯：委員沒車馬費也願意來
- 王少偉今年可能閃婚 對象是...
- 網購貓跳台 一開箱主人貓咪都傻眼
- 台灣最強小吃 鹽酥雞稱霸
- 總統過境美國會川普？司徒文：台美都避免產生問題
- 林志玲的配偶欄被寫上了言承旭！當事人這樣回應...
- 診所掛號費因一例一休調漲？ 彰衛生局：沒這回事
- 公平會查不當漲價 餐飲業列首波
- 71歲潘迎紫曬粉嫩少女照 曝失戀過往辛酸
- 拒絕高熱量火鍋 正妹營養師教你健康吃
- SBL》首度移師中原大學 下一季可望前進桃園巨蛋
- 潔哥搭小黃被多繞路100塊 「UBER乘坐體驗好多了」
- 墨國油價漲20％ 民怨暴動已釀4死600人遭逮捕
- 韓政府智庫︰台韓恐先於中國 被美列「匯率操縱國」
- 林鶴明轉調總統府 柯P：祝福
- 北北基計程車春節加成 1/23至2/1每趟貴20元
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：苗縣警局「不老警師」 歷任局長回娘家傳承經驗
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分