女公務員被連詐5次 近千萬現金已追不回
2017-01-05 17:47
［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市黃姓女公務員遭到詐騙集團以同樣手法騙了5次，第6次才驚覺有異報警，但近千萬元現金已追不回，黃女表示，因為詐騙集團能精準道出她的個資，才會被騙得七葷八素，警方先循線逮捕廖姓少年車手，後續將持續擴大偵辦上游集團。
警方調查，詐騙集團去年12月14日開始，假借慈濟醫院護理長，告訴黃女身分證及健保卡遭盜用請領醫療補助，再由假的檢察官以調查刑案為由，告訴黃女帳戶牽涉洗錢案遭監管凍結，需將帳戶內的現金提領出來，並當面交給檢察官帶回調查。
黃女信以為真，陸續被詐騙集團以同樣手法騙了5次，共交出950萬元現金，當集團第6次在要求交出230萬元現金時，黃覺得有異，4日下午向警方報案始知受騙，員警要求黃假意同意車手要交錢，埋伏於健康路逮捕廖姓少年車手，並查扣手機4支及偽造管收公文書等證物。
但由於詐騙集團都派不同車手領錢，警方僅先捕獲廖嫌，黃女帳戶內近千萬現金暫時追不回，她事後表示，因為身分證及健保卡曾弄丟，詐騙集團也能精準說出她的個資，當下才會信以為真，加上假的檢察官要求為配合調查不能告訴其他人，平常也很少看新聞或關注類似案件，不了解詐騙集團的手法，才會一直被騙。
警方表示，一但相信詐騙集團，就非常容易迷失，提醒民眾要關注類似案件，了解詐騙集團手法，才不容易被騙；至於被捕的20歲廖姓少年，據調查平常流連網咖無所事事，他供稱，是因為能抽取詐騙所得的4成費用當工資，非常好賺，才會加入集團，警方依法送辦，後續將擴大追查上游集團。
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