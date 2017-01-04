驚見妻「網愛」裸照鹹濕對話 夫裝針孔抓姦反挨告
2017-01-04 15:14
〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市32歲羅姓男子無意間發現妻子用裸照與至少3名男子進行「網愛」的鹹濕對話，懷疑戴了綠帽，於是在房間衣櫃上方以塑膠袋包裹針孔攝影機要取得通姦證據抓姦，但後來僅多次拍到妻子在房間裏裸體的畫面，卻沒發現有姦夫，結果被妻子看到衣櫃上方有監視器啟動攝錄的紅燈一閃一閃，發現被偷拍而報警控告丈夫。
羅男被移送後向檢方供稱，他因懷疑老婆「偷人」才裝針孔攝影機，也確實拍到妻子一絲不掛疑與其他男子網愛的畫面；余女則稱，她崇尚自由、解放，在家中不穿衣服沒有什麼不對。由於沒有證據顯示羅妻與人通姦，桃園地檢署今偵結依妨害秘密罪嫌將羅起訴。
不過，余女也因此另行租屋與丈夫分居，去年10月間被羅男會同警方當場查獲與33歲黃姓男子同居，狀告妨害家庭，另由檢方偵辦中。
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