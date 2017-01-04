走私4公斤安毒判緩刑 檢方質疑「鼓勵犯罪」

2017-01-04 15:14

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市21歲巴姓男子被跨國運毒集團吸收，去年7月28日以4萬元代價運輸毒品出國，當晚從桃園國際機場準備搭機飛往澳洲時，行李經X光機檢驗被查獲夾藏3993.56公克的二級毒品安毒，被送辦起訴。桃園地院審理，法官認為巴男尚未出境即遭查獲，毒品尚未流入市面，且他為初犯並坦承犯行，情堪憫恕，將他減刑後判處2年徒刑、緩刑4年。

地院：尊重法官判決裁量

桃園地院對此表示，尊重法官對個案的自由心證與判決裁量。

判決一出讓檢方傻眼，多名檢察官認為，運輸二級毒品安非他命為無期徒刑或7年以上有期徒刑的重罪，而運毒被查獲、毒品當然不會流入市面，法官卻將此作為判決理由之一，實在很牽強。檢方感嘆說：「我們看到的是犯罪，法官看到的卻是被告！」如此的判決將有利運毒集團吸收年輕人犯罪，全案已由公訴檢察官提起上訴。