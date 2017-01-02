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中年婦疑不堪久病 自家5樓墜下亡

2017-01-02  14:23

〔記者余衡／新北報導〕47歲羅姓婦人，今天上午9點多從新北市板橋區僑中一街自宅5樓墜樓，救護人員到場時現場血跡斑斑，而羅婦已經沒有呼吸心跳，經送醫急救仍因全身多處骨折、頭部嚴重變形宣告不治。

經警方初步調查，羅女因精神疾病長期就診，由於家中沒有外力介入跡象，懷疑她因病自行打開窗戶跳樓，撞擊1樓商店雨遮後再翻落在地面，目前警方還在查訪家屬釐清詳細墜樓原因。

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  • 羅女墜樓處留下血跡。（記者余衡翻攝）

    羅女墜樓處留下血跡。（記者余衡翻攝）

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