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馬稠後工業區傳意外 工人跌落污水處理池溺斃

嘉義縣馬稠後工業區污水處理廠傳工安意外。（記者蔡宗勳攝）

2017-01-01  15:42

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣馬稠後工業區今天下午3時許驚傳工安意外，工人不慎跌落深逾6公尺的污水處理廠的「二沈池」溺斃，消防隊員費了一番功夫，才於3點45分打撈上來，已經沒有生命跡象，死者為年約45歲男子，意外原因已由警方接手釐清中。

（2017-01-01 15:49更新）

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  • 工人跌落污水處理池溺斃。（記者蔡宗勳攝）

    工人跌落污水處理池溺斃。（記者蔡宗勳攝）

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