騙人血汗錢 年輕大學生開名車代步

2017-01-01 14:04

〔記者王冠仁／台北報導〕20歲陳姓男子年紀輕輕，但因擔任詐騙集團幹部，平時出手闊綽，都開名車代步，更指揮車手頭帶領多名車手四處向被害人收取款項。他旗下陳姓車手頭（18歲）更年輕，還曾吸收16歲蘇姓少年當車手，形成「20歲指揮18歲、18歲再使喚16歲」的詭異情境。

警方調查，陳姓男子（20歲）目前仍在某學校念書，他所屬詐騙集團以假檢警老梗、亂槍打鳥打電話行騙。去年10月，蘇姓少年（16歲）缺錢花用，聽朋友介紹北上擔任「快遞」，輾轉成為陳男手下；蘇的上線、陳姓車手頭（18歲）見他太年輕，假扮成檢察官恐失敗，因此要他「降級」充當「165反詐騙專員」。

蘇少當天在台北市區先後向3名被害人取走100萬元款項並交給陳姓車手頭，車手頭再依陳男指示前往台北車站附近百貨公司停車場交款。陳男自以為天衣無縫，但其實都已被警方監控，警方先到蘇少搭乘客運的客運站逮人，再循線逮到陳姓車手頭，最後南下台中市公益路陳男住處逮到他。

警方說，陳男目前仍在某大學念書，但他無心課業，平時都將重心放在「詐欺事業」上。他日前與陳姓車手頭交款時駕駛的是一輛賓士跑車，但數日後警方逮到他時，卻發現他將座車換成奧迪跑車，警方不禁痛斥「都是被害人的血汗錢」。警方懷疑他仍有上線，除將他依詐欺罪嫌送辦，也會再深入追查。

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