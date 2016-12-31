警方查緝色情半套店 撞見越南妹正在「抓鳥」

2016-12-31 11:48

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄警方查緝色情半套店，衝上2樓拉開包廂，剛好撞見令人臉紅心跳的場面，因為潘姓越南籍女服務生將手放在李姓男客內褲裡頭「抓鳥」，潘女看到警方查緝，立刻將手抽出，卻矢口否認性交易，李男則坦承不諱。

高雄警方今天發布消息指出，接獲線報指三民區九如路某家養生會館「掛羊頭賣狗肉」，聘越南妹從事性交易，聲請搜索票獲准，日前去查緝過程，赫見28歲潘女正在為56歲李男「打手槍」，查扣黑色紙內褲及班表，依違反社會秩序維護法裁處，韓姓負責人則依妨害風化罪嫌函送法辦。