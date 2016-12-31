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桃園茶行3人陳屍 1人離屋卻又重返鬼門關

桃園一間茶行發生3人燒炭離奇死亡命案，但案情疑點重重。（記者鄭淑婷攝）

2016-12-31  00:33

〔記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導〕桃園市驚傳3人陳屍茶葉行內！死者是茶葉行老闆47歲蔡東益、43歲黃姓妻子，和茶行對面、從事汽車美容的47歲賴姓男子；警方調查後發現諸多疑點，賴男陪同蔡妻進屋找人後，賴男曾因身體不舒服而被員工扶到騎樓休息，沒想到他後來又返回茶行後死亡，為何 「重返鬼門關」？警方正在釐清疑點。

警方調查，現場沒有打鬥痕跡，瀰漫濃厚的燒炭味，3人倒臥在裡面的小房間，但外面茶几旁卻散落男、女鞋及衛生紙，懷疑茶葉行老闆蔡男在房內燒炭自殺，趕來找人的蔡妻、賴男因為吸入過多濃煙造成一氧化碳中毒而昏倒；但警方覺得可疑的是，消防員檢測一氧化碳並未超標，現場瀰漫濃厚的怪味，小房間並未上鎖，門上有膠帶黏貼痕跡，疑被趕來救人的蔡妻、賴男撕下，現場未找到遺書。

警方對於蔡妻、賴男為何第一時間沒有向外求助？感到不舒服的蔡男已被員工扶出騎樓，蔡男為何又進屋而死亡？全案疑點重重。

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標題：桃園茶行3人陳屍 1人離屋卻又重返鬼門關


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