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二高自小客衝邊坡 駕駛斷肢無生命跡象

6旬男性駕駛二高車禍斷肢送到嘉義基督教醫急救。（記者蔡宗勳翻攝）

2016-12-29  18:57

〔記者蔡宗勳／梅山報導〕二高南下281.5K、嘉義縣梅山段，今天晚上5點47分發生自小客車衝下邊坡事件，獨自駕車的年約6旬男性駕駛被救起來，右小腿因斷肢不見了，當場沒有生命跡象，救護車趕到先將駕駛送醫急救，之後出動照明設備找到斷肢，再由國道警察護送前往醫院，事故原因由警方調查中。

斷肢男子目前正在嘉義基督教醫院急救中，目前重點在於讓其恢復生命跡象，斷肢暫不處理。

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