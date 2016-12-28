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不滿兒子被檢舉遭解雇 家長怒衝校園圍毆同學

2016-12-28  21:55

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市私立正修科技大學今（28日）上午傳出學生家長衝進校園毆打同學的事件，造成2人受傷，校方已通報警方並表示會全力配合調查。

綜合媒體報導，正修科大發言人林春財表示，進修班學生分組報告有分工不均的問題，其中一名陳姓學生多次缺課，同學向陳姓學生任職的公司反應，導致陳姓學生遭到解雇，陳姓學生的家長憤而夥同2名友人到班上毆打同學，過程也被同學以手機錄下。

林春財說，這起事件造成2名學生受傷，其中一人傷到眼角膜，校方已向警方通報，若被害學生決定提告，校方也會全力配合；警方晚間已經通知陳姓學生的家長等人到案，說明事件始末。

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  • 高雄市私立正修科大今（28日）上午傳出學生家長衝進校園毆打同學的事件，造成2人受傷，過程被同學以手機錄下。（圖擷取自爆料公社）

    高雄市私立正修科大今（28日）上午傳出學生家長衝進校園毆打同學的事件，造成2人受傷，過程被同學以手機錄下。（圖擷取自爆料公社）

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