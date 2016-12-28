狠父死刑定讞 廢死：未做精神鑑定何來論罪科刑？

2016-12-28 14:43

〔記者溫于德／台北報導〕對於李宏基殺害妻女後遭判死確定，廢死聯盟今日受訪時強調，一審無期徒刑，二審改判死刑，但二審及之後的更一審，都沒有針對被告做進一步的調查或做精神鑑定，反問「何來論罪科刑結果？」對於判決結果大呼「遺憾、可惜！」

廢死執行長林欣怡表示，目前未看過判決書，尚無法得知法官論述，但就她所知，整起案件至今，還有一些問題尚未釐清，辯護律師要求對被告進行更進一步的精神鑑定或心理衡鑑，在法院未做情況下，何能輕率判死？

林也點出，最高院連準備庭都未開，直接進入言詞辯論，程序顯得並不嚴謹，依照先前進入最高法院的死刑案件，均會進行準備程序，但這次沒有即進行言詞辯論，備感奇怪。

另被告消極和律師劉家榮討論案情，林認同律師所說，「被告自認已一無所有，也無法面對尚存於世的小女兒，決定自我放逐，並透過司法制度放逐、結束生命！」

司法改革基金會執行長高榮志則站在法官立場提到，法官是在做神的工作，李宏基案在生死之間擺盪，顯示出法官內心的掙扎。他認為，現代意義的司法，或許仍然顯得消極，對被害人和被告能做的事情都太少，司改會只能期待新時代的司法更加積極全面，這也是每一個人無可迴避的責任。

至於為李宏基辯護的律師劉家榮，則透過法律扶助基金會表示，尚未收到判決結果，無法對外發言。