| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 社會

狠父死刑定讞 廢死：未做精神鑑定何來論罪科刑？

2016-12-28  14:43

〔記者溫于德／台北報導〕對於李宏基殺害妻女後遭判死確定，廢死聯盟今日受訪時強調，一審無期徒刑，二審改判死刑，但二審及之後的更一審，都沒有針對被告做進一步的調查或做精神鑑定，反問「何來論罪科刑結果？」對於判決結果大呼「遺憾、可惜！」

廢死執行長林欣怡表示，目前未看過判決書，尚無法得知法官論述，但就她所知，整起案件至今，還有一些問題尚未釐清，辯護律師要求對被告進行更進一步的精神鑑定或心理衡鑑，在法院未做情況下，何能輕率判死？

林也點出，最高院連準備庭都未開，直接進入言詞辯論，程序顯得並不嚴謹，依照先前進入最高法院的死刑案件，均會進行準備程序，但這次沒有即進行言詞辯論，備感奇怪。

另被告消極和律師劉家榮討論案情，林認同律師所說，「被告自認已一無所有，也無法面對尚存於世的小女兒，決定自我放逐，並透過司法制度放逐、結束生命！」

司法改革基金會執行長高榮志則站在法官立場提到，法官是在做神的工作，李宏基案在生死之間擺盪，顯示出法官內心的掙扎。他認為，現代意義的司法，或許仍然顯得消極，對被害人和被告能做的事情都太少，司改會只能期待新時代的司法更加積極全面，這也是每一個人無可迴避的責任。

至於為李宏基辯護的律師劉家榮，則透過法律扶助基金會表示，尚未收到判決結果，無法對外發言。

廣告
  • 針對殺害妻女的李宏基遭判死確定，廢死執行長林欣怡質疑審判過程都沒有針對被告做進一步的調查或做精神鑑定，反問「何來論罪科刑結果？」（資料照，記者簡榮豐攝）

    針對殺害妻女的李宏基遭判死確定，廢死執行長林欣怡質疑審判過程都沒有針對被告做進一步的調查或做精神鑑定，反問「何來論罪科刑結果？」（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 廢死 李宏基
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：狠父死刑定讞 廢死：未做精神鑑定何來論罪科刑？


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.