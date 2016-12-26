拒檢撞6車 毒蟲逃20公里就逮
2016-12-26 11:09
〔記者游承霖／新北報導〕昨天耶誕節除了蘆洲外，新莊同樣也發生毒蟲拒檢逃逸的危險場面，一名彭姓男子昨天晚上7時許開車行經中正路、三泰路口時遭員警攔檢，豈料彭男不僅拒檢，反而加速逃逸，支援警力在瓊林北路企圖攔阻，但彭男不但不停車受檢，更踩足油門加速衝撞警用機車及路旁的4輛小轎車、1部機車；最終逃逸近20公里在台64線往五股交流道方向爆胎遭警方攔下，將他壓制在地，並在其身上查獲K它命及K它命K盤。
新莊警方表示，福營派出所警員羅偉中及何柏林昨天晚上7時許，在新莊中正路與三泰路口巡邏時，發現一輛小轎車是18日在輔仁大學前查緝毒品時，趁隙逃逸的車輛，隨即上前攔查。
孰料，車上有多項毒品前科的36歲彭姓男子，不但拒絕攔檢，竟加速逃逸，彭男亡命奔逃到瓊林北路時，遇上支援警力，他不但不停車受檢，反而踩滿油門衝撞警用機車，所幸當時員警機警跳開並未受傷，並擦撞路旁的4輛小轎車、1部機車逃逸。
彭男撞翻警用機車後在新莊街頭四處奔逃，並從中環路接上台65線往五股方向逃逸，又在五股街頭逃竄，最終在台64線往五股交流道方向因爆胎被警方攔下，隨即被拖下車壓制在地，並在其身上查獲K它命及K它命K盤3個。
警方表示，彭嫌一路玩命奔逃，警方將對他肇事逃逸、不服稽查、闖紅燈連開11張罰單，共計3萬1500元罰鍰；警詢後將他依涉嫌毒品、妨害公務、肇事逃逸及毀損等罪嫌移送法辦。
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