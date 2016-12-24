高市吸毒人口田野調查 服務業比例達4成

2016-12-24 17:17

〔記者黃良傑／高雄報導〕警局全力配合陳菊市長幸福城、宜居城政策，除佈建防毒網、提升驗毒利器，讓可愛咖啡包裝下的毒品無所遁形，更首度採取「田野調查」，訪談480多名染毒者（含少年），並進行大數據分析，赫然發現抽菸是吸毒高危險群！

高雄檢警合力緝毒，17個分局都有專責檢察官負責、支持警方緝毒行動，務必把毒害趕出高雄，為能深入掌握吸毒人口的生活、家庭、染毒背景與環境，進而截斷、掃蕩、清除毒源，警察局長陳家欽決定啟動「田野調查」，再量身研議港都的防毒策略。

這項掃毒田野調查是針對104、105年三、四級毒品人口深入訪談，藥腳躲警察天經地義，故田野調查過程艱難、碰壁，多達28%無法聯絡，還有23%不住高雄，也有18%拒絕受訪，但警方不放棄，排除萬難訪到480多名毒品人口，有了意外且重大的發現。

田野調查結果打破外界迷思，多數吸毒者並非無業，也非學生居多，竟是收入3至5萬元的「服務業」人口吸毒最多，佔37%，其次是1至3萬收入的藥腳（36%），學生只佔受訪人數的2%，服務業染毒的高達40%。

高市警局啟用的田野調查，最大發現是染毒者絕大多數有抽菸習慣，有多達76%的毒蟲是一天一包菸，一天兩包菸的也有10%，不抽菸卻染毒的僅9%，初次施用毒品外觀態樣，也是香菸狀最多，高達68%，九成以上是第三級毒品。

這項田野調查相當精細、準確，未來將結合大數據，提供市府團隊作為施政參數，由警察局、教育局、衛生局、社會局等單位合作因應，從根且多面向防護市民，杜絕菸害與毒害。

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