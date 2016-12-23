國道一號連環車禍 10人受傷、車流嚴重回堵

2016-12-23 16:52

〔記者李容萍／桃園報導〕國道一號北向57.2公里今天下午3點40分發生一件連環車禍，包括一輛國光客運、一輛聯結車、一輛自小客車及二輛小貨車發生擦撞，造成10人受傷，大多輕傷，均為國光客運的駕駛及乘客，其中，國光客運駛腳夾住受困車內，經送醫意識清楚，無生命危險，現場北向路段因為車禍造成嚴重回堵，現場由國道警察處理中。