慰問罹難者家屬 鄭文燦：工地稽查密度、規範要更嚴

市長鄭文燦（左二）慰問罹難者黃振益家屬，黃妻盼市長主持公道，給家屬一個真相。（記者鄭淑婷攝）

2016-12-23 15:46

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市大溪高中教學圖資大樓日前發生嚴重工安意外，市長鄭文燦今天到龜山區慰問死者黃振益的家屬，黃妻淚眼求助表示，「我們想知道真相，請市長幫忙主持公道。」次子也是在工地上班，只求辛苦工作的人，能有一個安全的環境。

黃振益在工地打拚多年養家，與妻子育有3個兒子，次子長大後，也跟著爸爸在工地工作。黃振益次子說，爸爸已是半退休狀態，平時在家裡種菜，有工作才去做，第1天去大溪工地支援，沒想到就發生意外；他說，出事的工程是挑高獨立壁牆，外頭搭鷹架、內側應該也要搭，讓施工人員站在內側施工比較安全，但工地內側鷹架大概只搭到1、2層樓而已，在究責上「大包」不可以把所有責任都推給「小包」。

黃振益長子說，罹難者都肢體不全，讓家屬心痛、不忍，爸爸與弟弟都在工地工作，職場上曾碰過很多問題，這次的意外不是第一件，也不會是最後一件，意外的問題點在哪裡、以後該如何把關，盼市長全力協助並指示相關部門調查清楚。

鄭文燦表示，勞動部的職權明年就會移轉地方政府，像是高空作業、懸吊作業等易發生意外的場所，都要有基本的規範、要求並做稽查，特別是營造工地，稽查的密度及要求都要更加嚴格，至於「大包」、「小包」責任歸屬問題，原來的主承包商必須負連帶責任，負責監造的顧問公司也不能逃避責任。

鄭文燦說，這次的案子勞動部曾有稽查紀錄，應該要全數提供給地檢署，市府自己的調查紀錄也會一併提供，請檢方徹底調查事發原因，並追究業者過去的工安管理有無缺失。