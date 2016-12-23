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外資耶誕前匯出潮 新台幣午盤放量重貶逾1角 戰車墜溪釀4死案 屏檢認定人為疏失起訴駕駛上兵 禮客歲末促銷ROOTS特賣1折起
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戰車墜溪釀4死案 屏檢認定人為疏失起訴駕駛上兵

今年8月，陸軍564旅發生戰車翻覆墜溪釀4死悲劇。（資料照，記者蔡宗憲攝）

2016-12-23  11:54

〔記者李立法／屏東報導〕今年8月16日，陸軍564旅戰車翻覆墜溪釀4死悲劇，及時逃生的駕駛楊炎霖接受偵訊時強調煞車及方向盤出問題，但經過檢察官勘驗後，排除機械故障因素，認定人為操作戰車不當才導致這起悲劇，屏東地檢署今天依業務過失致死罪嫌起訴唯一倖存的戰車駕駛楊炎霖。

該起事故中，駕駛上兵楊炎霖（24歲）從翻覆的車底逃生口爬出僅輕傷，在戰車砲塔內的4人，車長中尉排長吳得瑋（25歲）、射手下士副車長陳秉逸（25歲）、裝填手一兵張志偉（25歲）、安全軍官上士陳世坤（31歲），都遭封閉在砲塔艙內，軍方緊急吊掛救出但已無生命跡象，4人分送恆春旅遊醫院及南門醫院急救後，吳得瑋恢復心跳緊急轉送國軍高雄總醫院幾天後不治，陳秉逸、張志偉、陳世坤則宣告死亡。

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