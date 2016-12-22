騎大型重機到校耍帥 疑遭惡作劇冒名向警下戰帖

2016-12-22 16:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名年約20歲的大學生，疑似因為騎乘650C.C.的大型重型機車到學校，被同學覺得太愛現了，竟用他的照片寫了「挑戰零罰單，贏得賭金」一信，寄給新竹縣等地警方；但這個玩笑開大了，警方今天蒐集情資，大學生得知後主動打電話澄清，聲稱自己是被人惡作劇了。

縣警察局交通隊表示，這封信僅簡單幾句話，「本少爺將於12/24-12/25由新竹西濱出發高雄，翌日返回新竹，我將挑戰飆速極限每小時150-220公里不被開罰，贏得賭金」。信中不但附上大學生和大型重機的合照，還提供車號，末句「先謝謝各交通大隊的成全囉」，挑釁意味濃厚。

交通隊表示，收到此信時，直覺這名發出豪語向警方下挑戰書的男子，可能精神有狀況，雖然上路時間還未到，但為安全起見，今天先行調查車籍等相關資料，確認是否真有此人和車子。嘉義縣警察局也接獲這封信，今天打電話到竹縣預警，推測此信可能同時寄給好幾個縣市警方。

大學生在今天中午時主動來電，強調信不是他寄的，自己被人惡作劇，但他不知道是誰。

警方表示，這名在新竹縣某大學就讀的男子，可能因騎重機到學校，被同學認為是在炫耀，而被同學開玩笑。

此事也讓警方一度繃緊神經，在真相大白後，可以鬆了一口氣。