屁孩無聊打路人消遣 無辜男子左手險毀

2016-12-22 14:22

［記者鄭淑婷／桃園報導］18歲詹姓男子與7名友人，閒聊時頻頻抱怨「好無聊」，其中吳姓少年提議外出打路人消遣，一群人遂分乘機車沿路尋找下手目標，騎腳踏車外出的葉姓男子慘被當成肉靶，詹男打紅了眼竟亮出西瓜刀，朝葉男左手臂、左腿連砍6刀，雖經救治左手仍無法緊握，下手的詹男被依重傷害未遂罪嫌起訴，另7人有1人在逃通緝中，6名少年被裁定保護處分。

起訴指出，103年12月20日晚間，詹男與王姓友人、6名少年，約在桃園市龜山區聚會閒聊，眾人頓感無聊、沒事可做，吳姓少年提議不如外出打路人當消遣，竟獲得在場人一至認同，詹男出發前預藏1把西瓜刀。

詹男等人分乘6部機車沿路尋找目標，行經龜山區頂湖路發現葉男獨自騎腳踏車，一腳將他踹倒後群起持棍棒、徒手圍毆，詹男打紅了眼、兇性大發，拿出西瓜刀朝葉男左手臂、左腿連砍6刀，經手術及復健左手可活動但無法緊握。

起訴指出，依葉男復原的狀況尚未達重傷害的程度，偵結依重傷害未遂罪嫌起訴詹男。