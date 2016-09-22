妻小被安置1週後 家暴男房間起火80％灼傷

2016-09-22 08:44

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉1戶透天民宅，今天凌晨1點多發生火警，經消防人員搶救，在民宅2樓的房間，救出43歲謝姓男子，他全身80％灼傷，傷勢嚴重，經送往苗栗市大千醫院後，轉送台中市中國醫藥學院急救。

警方調查，謝男日前有家暴行為，妻小於1週前由縣府社會處安置，目前與老母居住，今天凌晨1點多，謝男的房間傳出火警，經消防人員灌救後，火勢熄滅，但謝男倒在房內，全身有80％灼傷，被消防人員救出送醫。

消防局表示，因起火民宅位處偏僻田間，通道狹小，消防車無法進入，遂採水線拉接方式灌救；起火地點為民宅2樓、謝男的房間，燃燒面積約5坪，起火原因仍待進一步調查釐清。