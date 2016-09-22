年收近6億「阿原肥皂」 員工爆工廠沒登記遭查封

知名手工肥皂「阿原」。（圖片取自官網）

2016-09-22 07:42

〔即時新聞／綜合報導〕手工肥皂知名品牌「阿原肥皂」遭員工爆料沒有工廠營業登記證，被新北市衛生局查封。

《三立新聞》報導，阿原肥皂位於淡水的工廠日前遭到衛生局查封，貨架上的肥皂全被貼上封條，爆料員工表示：「他們其實都不讓我們講，但我們就知道他們好像沒有登記。」報導指出，阿原肥皂位於淡金路上的包裝廠也被稽查，廠長坦言肥皂產品全被查封。

報導指出，「阿原肥皂」由江榮原在2005於金山創辦，草創時期只有4位員工，一個月生產4到600個肥皂，如今一個月產出10萬個以上，超過500個據點，年營收近6億元。2013年阿原肥皂曾遭標檢局指控精油濃度不純，最後證實是烏龍，面對這次事件，阿原肥皂表示可能有誤會，還在釐清中。