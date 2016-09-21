輔大性侵案 被害女學生發文向院長道歉

2016-09-21 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕輔仁大學去年6月發生王姓男學生性侵酒醉學姊的案件，更爆出社運人士出身的社科院院長夏林清企圖吃案，經過4個多月後，事情竟有重大發展，該名受害女學今日PO文向夏姓院長道歉，不過仍遭網友質疑「事件並不單純」。

輔仁大學去年6月舉行學長姊畢業舞會，發生一名王姓男學生見一名學姊喝醉，藉口稱要送學姊回宿舍，卻涉嫌在電梯外性侵學姊的事件，結果被聯絡不到學姊前來找人的男友撞見，揭發犯行，檢方於今年1月將王男起訴。

今年5月底，該名被害學姐的男友在臉書上發布8000字揭露，當時處理事件的夏林清院長為校系名譽想「息事寧人」，甚至再度傷害了被害人，企圖說服他們不要提報性平會，甚至帶領處理該事件的工作小組把討論帶往「被害人酒後亂性」方向。

事件延燒擴大後，校方也在當下隨即發表聲明表示，被害女學生報警處理後，校方也依規定隨即召開性平委員會，並將加害人退學處分，不過該名夏林清院長仍被批評「河蟹吃案」。

今年6月7日，夏林清院長召開記者會，駁斥網路輿論關於她「白色恐怖」的指控，還聲淚俱下地表示，自己長期參與社會運動，反抗威權體制，時時小心不讓自己宰制別人，沒想到日前她從中國回台，竟看到自己「被網路公審判了死刑」。

事隔4個月後，被害女學生今日竟然在臉書發文向夏林清院長道歉，改口表示夏老師沒有吃案，過程裡的社會輿論效應所形成的吃案說法，夏老師為此受到的諸多指控，「並非我的本意」，盼社會可以停止對夏老師不公正的評價與攻擊，「所有錯誤都是我造成的」。