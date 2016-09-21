明知會關到「頭殼長蝨母」 男子還酒駕

2016-09-21 13:12

〔記者許國楨／台中報導〕盧姓男子因公共危險及毒品案件判刑多年未報到執行遭通緝，逃亡期間明明知道如被查獲會關到「頭殼長蝨母」，前晚卻冒險酒後逆向騎車被警方攔下時，因酒測值超標趕緊假冒妻舅姓名在告發單上簽名仍被識破罪加一等，這下除了通緝身分曝光再添二罪，讓盧男直呼：死定了。

警方指出，40歲盧男先前就因酒駕涉及公共危險罪被判刑，接著又因毒品案被台中地方法院判處7年有期徒刑，結果盧男均未到案執行遭通緝，原本若是安分守己可能還沒事，讓他至今已逃亡5年多，未料卻因再度酒駕栽了跟頭。

盧男前晚在北屯區梅川東路住處獨自飲酒後，因肚子餓騎車外出準備到大連路上的超商買宵夜，途中因貪圖方便逆向騎車，被巡邏行經的第五分局水湳派出所所長林俊昌及警員瓦力司.比尤攔下，警方發現盧男渾身酒味施以酒測，結果酒測值為0.25毫克超過法定標準值。

此時盧男唯恐通緝身分曝光，趕緊假冒同齡的詹姓妻舅姓名在告發單上簽名，警方以小電腦查詢比對發現有異，惟盧男仍堅稱是詹男卻見事跡快要敗露，假藉要拿取機車置物箱內皮夾趁機發動機車意圖逃逸，當場遭警方攔下壓制逮捕。

警方為確認身分將盧男帶往偵查隊捺壓指紋，除比對出身真實分且查出盧男有公危及毒品等二件案通緝在身，盧男警訊中供稱，因毒品案遭判刑7年多，如被查獲會關到「頭殼長蝨母」才不惜假冒妻舅之名﹔警方則在訊後將全案依公共危險及偽造文書罪嫌送辦，同時將盧男解送歸案。

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