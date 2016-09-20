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筆電被爸沒收 國三生賭氣跳樓不治

王姓少年因不滿父親沒收他的筆電，一時賭氣跳樓，不治死亡，家人傷痛欲絕。（記者吳仁捷翻攝）

2016-09-20  16:39

〔記者吳仁捷／台北報導〕新北市板橋區文化路一處眷村改建的大樓，今天中午近12點時，驚傳就讀板橋區中山國中王姓國三男生墜樓不治意外。據了解，王生沈迷網路遊戲，19日晚間因父親代為保管他的微星筆電，父子發生爭執；王父得知兒子疑似跳樓，哭著從9樓跑下來，對於疑因管教導致兒子跳樓，情緒激動也相當自責。

警方初步調查，王父因不滿兒子沉迷電玩，昨晚即沒收筆電，兒子今早賭氣反鎖房內拒不上學，雙方疑再起衝突，兒子一時激動竟憤而跳樓，父親相驗時難掩哀慟，確切墜樓原因仍待調查。

鄰居說，王姓父親與兒子、女兒及母親三代同住，由於是單親照顧，王父對兒子的教育相當重視，疑因管教時沒有留意孩子情緒，恨鐵不成鋼下，釀成悲劇。

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