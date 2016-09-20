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毒蟲未戴安全帽遇攔查 心虛逃逸撞傷無辜民眾

2016-09-20  12:30

〔記者佟振國／南投報導〕有毒品等前科又身懷毒品的35歲鄒姓男子，昨晚騎機車未戴安全帽遇警攔查，心虛逃逸，沿途高速蛇行、逆向，還擦撞機車，導致黃姓女子身體多處擦傷，自己也掛彩，員警在追捕過程也不慎跌倒受傷，負傷奮戰逮捕嫌犯，並在身上搜出海洛因、安非他命等混合毒品1包，今天依毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

草屯派出所長張文慈、警員汪柏廷昨晚在市區執行交整勤務，見到鄒姓男子（毒品、搶奪前科）騎機車未戴安全帽，上前攔查，鄒男見狀立即加速逃逸，員警也立即追上，鄒男沿路速度飛快，接連闖紅燈、逆向行駛，還在太平路2段擦撞1台機車，造成黃姓女子跌倒，手臂、膝蓋、腳踝擦挫傷。

鄒男則在明賢街左轉和興三街時自摔掛彩，員警汪柏廷在逮捕時也不慎跌倒右肩受傷，員警、嫌犯、民眾就醫後均無大礙。倒是鄒男被警方搜出身上藏有混雜海洛因、安非他命毒品1包，連同未戴安全帽、高速闖紅燈、逆向又撞人逃逸等重大交通違規，警方訊後今天將他移送法辦。

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  • 有毒品前科又身懷毒品的鄒姓男子，騎機車未戴安全帽，見警攔查竟在大街上高速狂飆逃避查緝，最後仍難逃法網。（圖：草屯分局提供）

    有毒品前科又身懷毒品的鄒姓男子，騎機車未戴安全帽，見警攔查竟在大街上高速狂飆逃避查緝，最後仍難逃法網。（圖：草屯分局提供）

  • 鄒姓男子騎機車逃逸，員警在後追趕。（圖：草屯分局提供）

    鄒姓男子騎機車逃逸，員警在後追趕。（圖：草屯分局提供）

  • 草屯分局警員汪柏廷負傷仍奮勇逮捕嫌犯。（圖：草屯分局提供）

    草屯分局警員汪柏廷負傷仍奮勇逮捕嫌犯。（圖：草屯分局提供）

  • 黃姓女子（左二）遭鄒嫌騎機車擦撞倒地受傷，警方前往慰問。（圖：草屯分局提供）

    黃姓女子（左二）遭鄒嫌騎機車擦撞倒地受傷，警方前往慰問。（圖：草屯分局提供）

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