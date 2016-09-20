毒蟲未戴安全帽遇攔查 心虛逃逸撞傷無辜民眾

2016-09-20 12:30

〔記者佟振國／南投報導〕有毒品等前科又身懷毒品的35歲鄒姓男子，昨晚騎機車未戴安全帽遇警攔查，心虛逃逸，沿途高速蛇行、逆向，還擦撞機車，導致黃姓女子身體多處擦傷，自己也掛彩，員警在追捕過程也不慎跌倒受傷，負傷奮戰逮捕嫌犯，並在身上搜出海洛因、安非他命等混合毒品1包，今天依毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

草屯派出所長張文慈、警員汪柏廷昨晚在市區執行交整勤務，見到鄒姓男子（毒品、搶奪前科）騎機車未戴安全帽，上前攔查，鄒男見狀立即加速逃逸，員警也立即追上，鄒男沿路速度飛快，接連闖紅燈、逆向行駛，還在太平路2段擦撞1台機車，造成黃姓女子跌倒，手臂、膝蓋、腳踝擦挫傷。

鄒男則在明賢街左轉和興三街時自摔掛彩，員警汪柏廷在逮捕時也不慎跌倒右肩受傷，員警、嫌犯、民眾就醫後均無大礙。倒是鄒男被警方搜出身上藏有混雜海洛因、安非他命毒品1包，連同未戴安全帽、高速闖紅燈、逆向又撞人逃逸等重大交通違規，警方訊後今天將他移送法辦。

相關影音