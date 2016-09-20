| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
疑父子爭吵 國中男生9樓跳下命危
 首頁 > 社會

收費員轉職安置案 高公局裁罰遠通電收450萬敗訴

因收費員轉安置案，高工局裁罰遠通電收 450萬被判敗訴。圖為國道收費員抗議。（資料照，記者羅沛德攝）

2016-09-20  11:56

〔記者楊國文／台北報導〕交通部國道高速公路局委託遠通電收建置高速公路電子收費系統，並要求遠通電收安置國道收費員轉職，有1名陳姓女收費員來不及完成轉職安置，高公局認為遠通電收違約，裁處違約金450萬元，遠通電收不服提起民事訴訟，最高法院今判決遠通電收勝訴確定，不必支付該違約金450萬元。

遠通電收和高公局於96年間簽訂建置高速公路電子收費系統，並承諾在前年6月30號前，完成所有國道收費員轉職安置工作，當時遠通電收安排收費員可以進入遠通電收工作，或是領取5個月的轉職補償金。

當時940多名的國道收費員中，有570多人領取轉職補償金，另外360多人接受遠通電收的安排後，進入新的工作，其中陳姓女收費員，當時未收到遠通電收寄來的兩封通知函，直到前年7月多才到新的工作報到，高公局認為遠通電收沒有依照合約，在期限內完成所有收費員的轉職安置，已經違反契約，裁處450萬違約金，但遠通電收不滿，一狀告上法院。

最高法院認為，遠通電收在前年6月30日前，就已經將轉職通知書寄達陳姓女收費員，陳女直到7月6日才將通知書寄回，並表示不接受遠通電收提供的職缺，而遠通電收收到陳女回信後，才寄發轉職的任用通知書，符合合約規定，並未影響陳女的權益，判遠通電收不必支付該違約金450萬元確定。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國道收費員 遠通電收 電子收費
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧客家油雞
什錦海鮮燴飯
認識台灣虱目魚
水果攝取小知識
轉寄

標題：收費員轉職安置案 高公局裁罰遠通電收450萬敗訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.