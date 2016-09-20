收費員轉職安置案 高公局裁罰遠通電收450萬敗訴

因收費員轉安置案，高工局裁罰遠通電收 450萬被判敗訴。圖為國道收費員抗議。（資料照，記者羅沛德攝）

2016-09-20 11:56

〔記者楊國文／台北報導〕交通部國道高速公路局委託遠通電收建置高速公路電子收費系統，並要求遠通電收安置國道收費員轉職，有1名陳姓女收費員來不及完成轉職安置，高公局認為遠通電收違約，裁處違約金450萬元，遠通電收不服提起民事訴訟，最高法院今判決遠通電收勝訴確定，不必支付該違約金450萬元。

遠通電收和高公局於96年間簽訂建置高速公路電子收費系統，並承諾在前年6月30號前，完成所有國道收費員轉職安置工作，當時遠通電收安排收費員可以進入遠通電收工作，或是領取5個月的轉職補償金。

當時940多名的國道收費員中，有570多人領取轉職補償金，另外360多人接受遠通電收的安排後，進入新的工作，其中陳姓女收費員，當時未收到遠通電收寄來的兩封通知函，直到前年7月多才到新的工作報到，高公局認為遠通電收沒有依照合約，在期限內完成所有收費員的轉職安置，已經違反契約，裁處450萬違約金，但遠通電收不滿，一狀告上法院。

最高法院認為，遠通電收在前年6月30日前，就已經將轉職通知書寄達陳姓女收費員，陳女直到7月6日才將通知書寄回，並表示不接受遠通電收提供的職缺，而遠通電收收到陳女回信後，才寄發轉職的任用通知書，符合合約規定，並未影響陳女的權益，判遠通電收不必支付該違約金450萬元確定。