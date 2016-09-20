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操作機械雙腳掌被切斷 老闆竟說他「非員工」…

廢紙打包機示意圖，與文無關。（取自網路）

2016-09-20  07:24

〔即時新聞／綜合報導〕台中市大豐環保科技隆賀回收站，傳出有員工操作機械時雙腳掌遭到切斷。沒想到總公司與加盟主均立即切割。

《蘋果日報》報導，台中市大豐環保科技隆賀回收站林姓員工，在本月9日操作廢紙打包機時卡紙，他在未關電源情況下用腳踩，結果被捲進機器中導致雙腳掌被切斷。大豐公司表示該回收站是加盟主，隔天已與其解約，回收站則說林男非員工，只是朋友來幫忙，均快速切割撇清責任。

報導指出，勞動部中區職業安全衛生中心主任朱金龍表示，經查發現公司並未幫傷者投保勞、健保。勞檢單位則認定林男與隆賀回收站的雇傭關係存在，要求業者提出改善計畫，勒令回收站打包機停工。未替員工投保的部分，將在調查後移由勞保局、健保局裁罰，傷者也可向雇主要求職業災害補償。

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