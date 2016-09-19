楊偉中文憑遭質疑 名嘴劉益宏告發偽造文書
2016-09-19 14:48
名嘴劉益宏今向台北地檢署告發，指控楊偉中涉偽造文書。（記者錢利忠攝）
［記者錢利忠／台北報導］行政院不當黨產處理委員會委員楊偉中，遭爆料其填在行政院人事資料上的學歷有假，恐涉偽造文書；楊偉中則澄清，指不當黨產處理委員會委員經歷從未要求提供學歷，何來偽造文書罪之有？名嘴劉益宏認為楊偉中無法清楚說明其學歷，今天下午到台北地檢署按鈴告發，指控楊偉中涉偽造文書。
劉益宏表示，楊偉中曾當發言人及名嘴，其學歷到底是不是真的，怎麼無法向社會大眾交代呢？為此要告楊偉中偽造文書，法院應該要去查，告發人只是幫法院發現真實。
本月6日，楊偉中曾針對外界爆料其學歷造假一事，在臉書上提出回應，指其未辦理離校手續，依照校方規定，未完成離校手續者可以申請取得英文碩士學位證明書；他也沒有提供不實的人事資料給行政院和不當黨產處理委員會，委員沒有學歷要求，院方也沒索取過相關資料，何來偽造文書罪之有？
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