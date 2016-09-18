瓦斯外洩？禍首原來是...

屋主一樓擺放數十顆波羅蜜散發的味道竟被誤以為是瓦解外洩。（記者方志賢翻攝）

2016-09-18 10:32

［記者方志賢／高雄報導］高雄市三民一警分局三民派出所日前接獲報案，轄區市中一路巷內某戶民宅瓦斯外洩，警消到場處理，循著氣味找到透天住戶，屋主打開門後，一股特殊濃味撲鼻而來，但與瓦斯味不一樣，原來是屋主擺放一樓數十顆「波羅蜜」散發的味道，烏龍一場。

本月16日三民第一分局三民派出所獲報，市中一路某民宅疑有瓦斯外洩，鄰居聞到氣味嚇得趕緊報警，請求警消到場處理。三民所長潘名諧也趕到現場了解狀況。

潘名諧說，警消到場後循氣味找到該透天住戶，結果一按門鈴打開門後，一股濃郁的特殊味道，但瓦斯味道不同，一問屋主才知是烏龍一場，原來這特殊濃厚氣味是屋主擺放在一樓數十顆「波羅蜜」散發的味道!

屋主告訴警消該品種是與「榴槤」配種的，所以味道較特殊，會有榴槤味道!屋主得知該特殊氣味已造成鄰居誤以為是瓦斯外洩，還出動警消到場很意外，表示會向鄰居解釋且盡速移走這些「波羅蜜」。

潘名諧表示，這是一個可愛的誤會，但仍要感謝報案民眾，畢竟瓦斯外洩容易造成危險，寧可謹慎不可大意，社區街訪鄰居多一分警覺心對社會是好事。

現場一股濃濃味道撲鼻而來，原是屋主擺放的波羅蜜 （記者方志賢翻攝）