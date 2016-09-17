基隆史上首張釣客罰單！ 違規民眾還亮刀嗆聲
2016-09-17 22:02
〔記者吳政峰／基隆報導〕海岸巡防總局安檢所人員前取締釣客違規垂釣，會先開立勸導單，若對方置之不理，才把勸導單及蒐證畫面一併函送給主管機關裁罰，但不少釣客吃定岸巡人員無強制力，態度傲慢，基隆碧砂漁港4月間曾出現一名釣客不服取締，亮刀示威的情事。
該名釣客為38歲張男，4月23日從新北到基隆碧砂漁港，除違規把車開進港邊，還在禁止釣魚處垂釣，碧砂安檢所人員見狀勸導，沒想到他竟亮刀嗆「來輸贏啊」，直到警察來才解除危機。
漁業署接獲岸巡函送此案，依漁港法裁罰3萬元，該案也是基隆有史以來「第一張」釣客罰單，據悉，張男未在30日內提出申訴，也沒在繳款期限8月31日前繳清，近期將送行政執行署強制執行。
岸巡局指出，日後釣客若口頭勸戒不聽，將直接蒐證並函送，減少開單產生的衝突。
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