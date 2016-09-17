一個月沒接紅單 漁民們白開心了…
2016-09-17 22:02
〔記者吳政峰／基隆報導〕近1個月全國漁民很開心，因為沒人收到任何紅單，不過海岸巡防總局澄清並非「不取締」，而是直接蒐證違規事項，函送主管機關裁罰，呼籲民眾勿有錯誤期待。
岸巡局漁檢科表示，第一線的安檢所人員進行漁港巡查時，看到準備出港的漁船有超載、人數不符、裝備不合規定等情事，考量他們尚未出港，並未真實違規，通常會開立紅色的「航（漁）政違規勸導單」，要求他們勿違法。
許多漁民收到紅單，誤認為「罰單」，常常情緒激動，與安檢人員起口角，造成雙方關係僵化，岸巡局接獲不少投訴，決定開會檢討。
會中幹部反映，勸導單並無罰款效力，只能當作出勤紀錄，但平常已有職務登記表，開勸導單是多此一舉，而龐大的留存聯囤積在隊部中，不但造成環境壓力，也是種浪費。
會後決議，從8月19日起至本月18日止，試辦「停開紅單1個月」，期間改以口頭勸導，輔以職務登記表、密錄器、攝影機等方式蒐證，若漁民以為沒紅單就逕行違規，將把蒐證內容函送給主管機關裁罰，一類漁港歸農委會漁業署管轄，二類漁港則是縣市政府。
以岸巡二總隊轄區為例，政策試辦至今1個月，仍函送5件違規案裁罰，其中3件為在保育區內垂釣，1件為在保育區內潛水採集海菜，另1件是在漁港內游泳，目前未傳出因停開紅單而衍生問題，18日期滿後，岸巡局將再次開會檢討是否延辦或中止。
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