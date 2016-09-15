女坐頂樓唱情歌 智警喊「安可」鬆戒心救人
2016-09-15 12:29
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〔記者許國楨／台中報導〕台中市一對情侶因感情瑣事起爭執，女方逕自拿著無線麥克風跑到頂樓後雙腳懸空唱起歌來，警方獲報趕往時，女方卻表示只是坐在牆上唱歌沒有自殺意圖，還請警方不要介入，員警唯恐對方一時失神造成遺憾索性配合演出大喊「安可」，趁著女子切換歌曲瞬間與消防人員一同拉下女子，虛驚一場。
台中市第一分局民權派出所警員黃建為、劉孟昇本月7日清晨巡經日興街時，獲報某大樓頂端有女子雙腳掛在牆邊疑似意圖輕生，兩人趕抵現場抬頭果驚見9樓頂有名女子雙腳懸空在外，一不小心就可能跌落地面，除了通知消防隊到場支援隨即請管理員陪同上樓了解。
黃員為了不驚動女子悄悄先到女子所在樓層住處，見大門未關入內發現其40歲的郭姓男友在屋內，郭男低聲表示，剛剛與35歲的楊姓女友因感情瑣事起爭執，兩人一言不合，楊女就逕自拿著行動KTV無線麥克風上樓，接著爬上矮牆坐著邊唱歌，還表示若報警就會往下跳，他只好在一旁安撫並趁隙下樓請友人幫忙報警。
黃員得知原委上樓試圖安撫，楊女卻向警方表示沒有自殺意圖，只是坐在牆上唱歌，也請警方不要介入他們之間的紛爭，黃員唯恐拖太久楊女可能一時失神造成遺憾，又擔心再往前楊女會想不開，因而不敢輕舉妄動。
就在雙方僵持不下之際，機靈黃員索性配合演出大喊「安可」，趁楊女切換歌曲分神時，趕緊與消防人員一個箭步衝上前拉下楊女，郭男表示，若是再晚一步，可能造成無法挽回的遺憾，十分感謝警方前來協助。
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