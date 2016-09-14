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扯！女控MTV包廂被性騷擾 竟未離開堅持看完電影

2016-09-14  19:13

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名31歲的女子指控，今年4月凌晨因身體不適在路邊嘔吐，28歲的江姓男子趨前關心，兩人相談甚歡相約至MTV館看電影，但江男卻在包廂偷摸她胸臀，怒告對方性騷擾，但新北地檢署調查，女子被騷擾後，未立刻離開包廂報警，等江男走了，還返回包廂把電影看完，不符常情，新北地檢署因此今予江男不起訴處分。

庭訊時，江男供稱，進MTV館時已是凌晨5時許，他覺得累不久就睡著了，沒想到突然被女子打了一巴掌，女子氣沖沖罵說「你摸我」，他澄清表示「我在睡覺沒有摸」，反又被甩一次耳光，女子並叫他離開包廂。

檢方認為，女子對被碰觸的部位供述前後不一，加上事發後未立刻離開包廂報警，反而返回包廂看完電影，女子回稱「這部電影很好看」，跟一般被害人與加害者同處一室會產生恐懼不安常情不符，且提出的錄音檔案也無聲音，因此難以認定江男犯嫌，今處分不起訴。

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  • 一名31歲的女子指控，今年4月間與江姓男子到MTV館看電影，但江男卻在包廂偷摸她胸臀，怒告對方性騷擾，但新北地檢署調查，女子被騷擾後，未立刻離開包廂，還返回把電影看完，不符常情。（情境照）

    一名31歲的女子指控，今年4月間與江姓男子到MTV館看電影，但江男卻在包廂偷摸她胸臀，怒告對方性騷擾，但新北地檢署調查，女子被騷擾後，未立刻離開包廂，還返回把電影看完，不符常情。（情境照）

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相關關鍵字： MTV 嘔吐 性騷擾 新北地檢署
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