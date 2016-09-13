不當黨產處理委員會辦公室今傳被砸 玻璃碎裂

黨產會大樓一樓遭不明男子砸破玻璃門。（不當黨產處理委員會提供）

2016-09-13 12:15

〔即時新聞／綜合報導〕行政院不當黨產處理委員會在8月31日掛牌運作，其辦公室上午11時20分卻傳出被砸消息，引起恐慌！

一名在公家單位上班的民眾表示，他的辦公室在不當黨產委員會辦公室附近，上班一半突然聽到一聲巨響，出來看發現不當黨產委員會的1樓辦公室被砸；至於被砸的原因目前不明，仍待相關單位繼續調查。