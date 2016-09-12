警殺女友自戕 女師同事痛批「太自私！」

警員許稚偉開槍打死女友蘇芮文後自殺。（記者鄭淑庭翻攝）

2016-09-12 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市警察局同安派出所警員許稚偉，今天凌晨4-6時在所內執勤，卻突然攜槍外出，5時被發現與女友蘇芮文陳屍在八德區租屋處，兩人頭部各中1槍，疑是許男將睡夢中的蘇女槍殺後再自轟。對於發生這樣的悲劇，蘇女的同事不禁痛罵許男「太自私！」

據指出，蘇芮文是台南人，台中教育大學特教系畢業，先是當代課老師，4年前考取正式教師資格，分發到桃園大溪僑愛國小任教，工作熱誠且盡責，學生與同事都很喜歡她。

根據《蘋果日報》報導，蘇芮文遭男友槍殺的噩耗傳出後，學校同事莫不感到驚嚇、錯愕，有人痛哭到沒有辦法上課，並且直言，許男就這樣把一個好人「帶走」，實在「太自私！」

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980