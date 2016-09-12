警殺女友自戕 女師同事痛批「太自私！」
2016-09-12 16:21
警員許稚偉開槍打死女友蘇芮文後自殺。（記者鄭淑庭翻攝）
〔即時新聞／綜合報導〕桃園市警察局同安派出所警員許稚偉，今天凌晨4-6時在所內執勤，卻突然攜槍外出，5時被發現與女友蘇芮文陳屍在八德區租屋處，兩人頭部各中1槍，疑是許男將睡夢中的蘇女槍殺後再自轟。對於發生這樣的悲劇，蘇女的同事不禁痛罵許男「太自私！」
據指出，蘇芮文是台南人，台中教育大學特教系畢業，先是當代課老師，4年前考取正式教師資格，分發到桃園大溪僑愛國小任教，工作熱誠且盡責，學生與同事都很喜歡她。
根據《蘋果日報》報導，蘇芮文遭男友槍殺的噩耗傳出後，學校同事莫不感到驚嚇、錯愕，有人痛哭到沒有辦法上課，並且直言，許男就這樣把一個好人「帶走」，實在「太自私！」
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 桃警許稚偉攜槍會女友 疑槍殺後自戕雙亡
- 桃警槍殺女友後自戕 遺書：想一輩子在一起
- 自戕警留遺書透露疾病厭世 嘆在世上是多的！
- 警槍殺女友再自戕 動機疑是「自殺又捨不得她」
- 台鐵又傳意外！自強號在永康站撞死人
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 喜宴冷盤好久沒看到龍蝦？辦桌達人解釋…
- 莫蘭蒂進逼 氣象局：不排除明發布陸警
- 總統視導部隊無法正常休假？ 6軍團澄清：與事實不符
- 陳柏霖拿金酒送宋智孝做國民外交
- 〈熱門族群〉聚酯絲廠8月營收不好看 長期有靠山
- 黃子佼入圍金鐘 不敢小覷其他人
- MLB》朗神棒打前田領攻勢 馬林魚完封道奇（影音）
- 美國經濟數據失色 VIX恐慌指數急升、美股基金又失血
- 奇書「矮東諾」教人說英語 網友笑：老師會崩潰
- 912遊行人數破萬？網友笑稱：抓快龍人都比較多
- 希拉蕊健康堪憂 外媒：可能退選或被撤換
- 《情書》女神現身寶島加持 首周末票房開紅盤
- 抽驗青草茶原料 消保處驗出11件有問題
- 民進黨30週年 用影像紀錄素人黨員
- 監院報告指空軍涉重大疏失 空軍：虛心檢討精進
- 泰勒絲新歌開工 邪神剉咧等
- 新竹太空飛船「夢想號」啟航 號召 5000太空人漫步
- 《淚崩》江蕙悲慟謝大恩人 許富凱立志榮耀恩師
- 步姐不滿首任丈夫拍Gay味寫真 婚姻1年告終
- 中秋另類團圓 閤家挑戰桌遊
- 大地主棄18趴？劉明新斥抹黑
- 小1新生校內義賣柚子 校長肯定推廣食農教育
- 人物側寫》從質詢到備詢 顧立雄犀利討黨產
- 茂林國小魯凱歌謠隊赴澳洲 用歌聲征服人心
- 天津代理書記 黃興國落馬
- 警估算觀光業萬人上凱道抗議 400警力投入維安
- 保育等級IUCN極危 超稀少非洲野驢入住動物園
- 戰鬥背心僅能擋手槍 軍備局官員坦承「有穿等於沒穿」
- 彭怡平個展《女人的房間》 巴黎女性空間展出
- 莫蘭蒂接近中 預估今晚11時半發海警
- 武嶺自行車賽 李其鴻二連霸
- 「瞞傷」種心結 岱桑將脫火腿球衣?
- 〈旅遊的滋味〉菲斯最夢幻住宿──莫可利宮
- Note 7重返市場 三星計畫10月從澳洲開始
- 「莫蘭蒂」來勢洶洶 菜價聞颱漲一成
- 嘉市文化路夜市周邊 增224機車格
- 中職》陳金鋒本週引退 野球魂特展送專屬臂章
- Visa扮推手 行動醫療支付將上線
- SEVENTEEN玩嗨 求婚粉絲互尬腰力
- NBA》美媒評選最糟髮型 林書豪竟然被點名
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：警殺女友自戕 女師同事痛批「太自私！」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分