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低級！這些惡僱主都性侵外傭 刑期這樣判…

涉嫌性侵害印尼看護工的58歲謝姓雇主，昨（11）日清晨2時許落網，台中地院裁准羈押。（資料照，記者何宗翰翻攝）

2016-09-12  08:23

〔即時新聞／綜合報導〕謝姓雇主性侵印尼女看護工迪妮（化名），逃亡1天2夜後，昨晨2時許落網，台中地檢署以「有反覆犯罪嫌疑與逃亡之虞」聲請羈押獲准。惡雇主性侵外傭已非第一起，凸顯出在台外傭的人身安全需要更受重視。

本報報導，被害人迪妮曾多次向謝嫌家人反映「老闆（謝嫌）對我不禮貌」，謝嫌家人卻以醉酒搪塞敷衍。法界研判，性侵可處3至10年徒刑，通常量刑在3至4年間，謝嫌性侵可能不只1次，且用雇主職權犯案，惡性比較重大，須加重量刑，性侵可能被判4年至5年徒刑。

雇主性侵外傭事件層出不窮，2014年新北市陳姓男子雇用印尼籍外傭小玉（化名）照顧中風行動不便的母親，強行性侵得逞。一審合議庭判刑4年6個月，上訴後改判4年2月。

2014年花蓮縣60多歲陳男，選舉鄉民代表慶功，竟然蓄意對鄰居20多歲的印尼籍女看護性侵，花蓮地院做出一審判決，依強制性交罪重判陳7年10月徒刑。

今年7月高雄一對60多歲的黃姓兄弟，僱用一名印尼女看護來照顧高堂老母，先後強制性侵印尼女看護，高雄地院依利用權勢性交罪，分別判處4年6月及3年，仍可上訴。

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