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辣妹帶寶可夢清涼入鏡 警高興合照被懲處

辣妹帶著寶可夢布偶到派出所拍照，結果造成值班員警被懲處。（記者劉慶侯翻攝）

2016-09-11  20:29

〔記者劉慶侯／台北報導〕10日下午3時，1名穿著清涼有勁的辣妹，帶著巨型寶可夢布偶到台北市士林交通分隊與警方合照，結果造成值班員警被懲處告誡。

根據士林分局督察組通報，寶可夢人偶進入值勤臺、所（隊）長辦公室拍照事件，衍生不良觀感及影響駐地安全。

督察組並要求各單位確實加強要求、教育同仁，值班應有警覺性及敏感度，落實駐地安全維護，以維護機關秩序及專業形象。

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  • 辣妹帶著寶可夢布偶到派出所與警合照，結果造成值班員警被懲處。（記者劉慶侯翻攝）

    辣妹帶著寶可夢布偶到派出所與警合照，結果造成值班員警被懲處。（記者劉慶侯翻攝）

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