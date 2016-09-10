憨兒月餅遭電話取消 愛心湧進全數被認購

2016-09-10 14:46

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣啟智協進會的憨兒們努力製作月餅，卻傳出遭到公家機關下訂單後又電話通知取消，引起社會一片踏伐，屏東縣啟智協進會也表示，目前月餅已經全數認購完畢，謝謝大家關心。

在臉書上PO文的李忠潔說，訂月餅的公家單位下週二要舉辦秋節活動，經過多家比價後，決定選擇屏東啟智協進會下訂1600顆月餅，憨兒們為了趕赴在週二前將月餅送到該公家機關手上，連日趕工，沒想到在交貨的前一日卻接到取消訂單的電話，要將1600顆月餅縮減至300顆。

李忠潔說，原本有5、6千元的利潤可以當孩子們的加菜金，卻變成損失4萬多元，「真的驗證一句話：計畫搞不過電話、電話搞不過長官一句話。」但他仍感謝有心要做愛心的人，上網PO文只是希望呼籲大家，下訂單後可以履約，不要抹煞了孩子們的努力。

屏東啟智協進會總幹事莊翠玲表示，目前月餅已全數被認購完畢，謝謝大家的關心，協會不希望公佈下訂單的單位，僅希望透過這次的事件讓大家知道，他們賣月餅不是為了賺錢，而是希望鼓勵憨兒們，利用包裝訓練憨兒們對數量、分裝的技巧，也希望社會遏制臨時取消訂單的作為，讓憨兒們的努力能被肯定。