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男嬰趴睡吐奶窒息死亡 保母業務過失致死罪起訴

2016-09-09  12:33

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市42歲、有多年照顧嬰兒經驗的王姓保母，受託照顧未滿1歲的黃姓男嬰，今年1月21日早上9點多她餵完牛奶後見男嬰哭鬧、有睡意，將他安置在房間嬰兒床上，男嬰自行翻身變成趴睡，口鼻被枕頭悶住又溢奶造成窒息，直到當天10點多王姓保母才發現，緊急施作CPR並送醫急救已回天乏術，桃園地檢署檢察官偵結依業務過失致死罪嫌起訴王姓保母。

王姓保母領有中華民國保母人員技術士證、有多年照顧嬰兒經驗，去年12月受託照顧黃姓夫婦未滿1歲的兒子，豈料，才1個多月就發生憾事，王姓保母供稱，她餵食男嬰喝完牛奶，將他安置在房間嬰兒床，在背部墊了毛巾讓男嬰以大於45度的角度側睡，再度前往探視時男嬰變成趴睡，枕頭上有嘔吐物、已無呼吸心跳。

檢警帶王姓保母現場模擬餵食、拍嗝姿勢及最後探視姿勢，男嬰遺體解剖報告證實死因為牛奶吸嗆入呼吸道引發窒息，呼吸衰竭而死亡，起訴指出，王姓保母明知男嬰未滿1歲且已有翻身能力，在餵食後應注意拍打排氣、提供安全的睡眠環境，睡眠時隨時注意、近距離查看，王姓保母疏於注意，對於男嬰之死顯有過失。

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  • 男嬰自行翻身變成趴睡，口鼻被枕頭悶住又溢奶造成窒息死亡。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（資料照，記者謝佳君攝）

    男嬰自行翻身變成趴睡，口鼻被枕頭悶住又溢奶造成窒息死亡。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（資料照，記者謝佳君攝）

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